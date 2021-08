Continuano a crescere i casi di positività al Covid-19 a Portoscuso, gli attualmente positivi sono 21

Continuano a crescere i casi di positività al Covid-19 a Portoscuso. In seguito all’ultimo aggiornamento pervenuto dall’ATS, il sindaco Giorgio Alimonda ha reso noto che «si registrano ad oggi 21 casi conclamati di positività al virus nel territorio comunale. Ben 9 nuovi casi in più rispetto all’aggiornamento precedente».

In 15 giorni il virus ha ripreso pericolosamente a trasmettersi anche nel nostro comune, colpendo in particolare i non vaccinati.

«Il numero dei concittadini in quarantena obbligatoria salgono a 15, scontando coloro che si sono nel frattempo positivizzati anche a seguito del tampone molecolare – ha aggiunto Giorgio Alimonda -. In 15 giorni il virus ha ripreso pericolosamente a trasmettersi anche nel nostro comune, colpendo in particolare i non vaccinati. Se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare si valuterà, di concerto con le autorità sanitarie, l’introduzione di misure specifiche di contenimento del virus.»