E’ online il nuovo sito istituzionale del comune di Sant’Antioco

Da oggi è online il nuovo sito istituzionale del comune di Sant’Antioco, strutturato per garantire piena accessibilità nel rispetto delle norme AgID, che prescrivono agli enti pubblici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili senza discriminazioni, tramite i propri sistemi informatici, anche a coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Ben visibile, dunque, la barra degli strumenti che consente di cambiare la struttura di lettura al fine di favorire la fruibilità del portale (aumenta e riduci testo, alto contrasto, bianco e nero, negativo).

Ma non solo, muta anche l’indirizzo: non più www.comune.santantioco.ca.it, bensì www.comune.santantioco.su.it. Una piccola ma sostanziale modifica che dalla vecchia sigla CA (Cagliari) proietta il comune di Sant’Antioco, a livello web, all’interno della Provincia di appartenenza: Sud Sardegna (SU). Aggiornamento, inoltre, anche per gli indirizzi e-mail di uffici, dipendenti e amministratori: mario.rossi@comune.santantioco.su.it. Resteranno ancora attivi, tuttavia, i vecchi indirizzi e-mail (mario.rossi@comune.santantioco.ca.it) al fine di facilitare un graduale passaggio.