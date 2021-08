Il Consiglio comunale di Carloforte si riunirà il 9 agosto per l’approvazione dell’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021

Il sindaco di Carloforte, Salvatore Puggioni, ha convocato il Consiglio comunale in prima convocazione per le ore 17.00 del 9 agosto e in seconda convocazione per le ore 18.00 del 10 agosto, con due punti all’ordine del giorno.

Il primo riguarda comunicazioni del sindaco; il secondo, l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021. Vista la la normativa sulle misure urgenti per il contenimento della diffusione del Covid-19, la seduta si terrà a porte chiuse, con la sola presenza delle persone autorizzate.