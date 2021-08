Giovedì 26 agosto, alle ore 21.30, a Guspini Sa Mitza di Santa Maria, anteprima del festival BAB 2021

Un bambino vive con i suoi genitori in campagna e passa le giornate in compagnia di ciò che gli offre la natura che lo circonda: pesci, alberi, uccelli e nuvole, tutto diventa pretesto per un gioco e una risata, briglie sciolte alla fantasia. Ma un giorno il padre parte per la città in cerca di lavoro. Il bambino mette in valigia una foto della sua famiglia e decide di seguirne le tracce. Si troverà in un mondo a lui completamente ignoto, fatto di campi di cotone a perdita d’occhio, fabbriche cupe, porti immensi e città sovraffollate. Affronterà imprevisti e pericoli per terra e per mare, crescerà, ma qualcosa di quel bambino che si tuffava in mezzo alle nuvole in lui rimarrà sempre.

“Il bambino che scoprì il mondo”, sceneggiatura e montaggio di Alê Abreu. Musica: Ruben Feffer, Gustavo Kurlat. Produzione: Tita Tessler e Fernanda Carvalho per Filme de Papel (Brasile). A cura di Centro Servizi Unla di Oristano .

La proiezione del film giovedì 26 agosto, alle 21.30, Sa Mitza di Santa Maria, inaugura la IX edizione del Festival della letteratura per ragazzi Bimbi a Bordo, che si svolgerà con moltissimi appuntamenti, dal 27 al 29 agosto. Il tema di quest’anno è Con-Tatto alla Ricerca della felicità.

La scelta del film. Non è stata assolutamente casuale la scelta della pellicola, ma ben attinente al tema dell’edizione 2021. E con un messaggio dello stesso regista: «Non ho cercato di disegnare per forza come i bambini, quello che volevo trovare era la stessa libertà che sperimentano i bambini quando disegnano». In “Il bambino che scoprì il mondo”, vincitore di numerosi premi internazionali, Alê Abreu mescola dunque colori e diverse tecniche: pastelli a olio, matite colorate, collage da giornali e riviste. Il regista ha disegnato tutti gli sfondi e si è occupato personalmente di tutte le animazioni che hanno comunque richiesto l’impegno di decine di animatori e cinque anni di lavoro.