Il Carbonia in campo alle 18.00 a Villacidro contro la squadra dell’ex capitano biancoblù Marcello Angheleddu

Secondo test amichevole precampionato, questo pomeriggio, per il nuovo Carbonia di David Suazo. Alle 18.00 giocherà al campo Comunale di Villacidro, con la Villacidrese, squadra appena ripescata nel campionato di Eccellenza regionale. La squadra mineraria torna a Villacidro, a distanza di due mesi e mezzo dalla partita disputata e vinta contro la Vis Artena, lo scorso 6 giugno, per la penultima giornata del campionato di serie D 2020/2021.

Nella Villacidrese giocherà il prossimo campionato di Eccellenza regionale Marcello Angheleddu, 36 anni, il capitano del Carbonia che lo scorso anno, ovvero due stagioni fa, ha dominato il campionato di Eccellenza, conquistando la promozione in serie D ed aggiudicandosi anche la Coppa Italia di categoria. Marcello Angheleddu, originario di Decimoputzu, ha alle spalle una lunga e prestigiosa carriera, con oltre 300 presenze in Serie D e ben quattro promozioni dall’Eccellenza alla serie D. Ha giocato con Atletico Elmas, Atletico Calcio, Sanluri, Arzachena, Torres 1903, Selargius, Lanusei, Tortolì, Samassi, Carbonia e Muravera. E’ reduce da una stagione al Muravera, in serie D, non molto fortunata, anche a causa di alcuni infortuni.

Il Carbonia arriva a questa amichevole reduce dalla prima uscita contro il Sant’Elena, a Siliqua, decisa da un goal del giovane attaccante Francesco Pio Quarta, nel corso della quale David Suazo ha impiegato tutti i calciatori a sua disposizione, anche quelli in prova e non ancora tesserati. Il programma di lavoro prevede già una terza partita amichevole, sabato pomeriggio, a Villamassargia, contro la squadra locale che milita nel girone A del campionato di Promozione regionale, allenata da Titti Podda.

Giampaolo Cirronis