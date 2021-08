I carabinieri di Fluminimaggiore e Buggerru hanno arrestato un 68enne di Fluminimaggiore per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

La notte scorsa, a Fluminimaggiore, i carabinieri della locale Stazione in collaborazione con quelli della stazione di Buggerru, hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un 68enne del luogo, già noto per precedenti denunce a carico. Verso la mezzanotte l’uomo è stato colto in flagranza di reato mentre cedeva della sostanza stupefacente ad un proprio cliente. Un accurato servizio di osservazione con binocoli svolto dai militari da posizione defilata ha consentito di cogliere l’attimo della cessione. Nella successiva perquisizione personale e domiciliare l’indagato è stato trovato in possesso di 25 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi per lo spaccio e materiale vario per il confezionamento della stessa. Nella medesima circostanza, i militari hanno segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari, quale assuntore di stupefacenti, l’acquirente 23enne originario di Monza, in vacanza in Sardegna, poiché trovato in possesso di grammi 1 di marijuana, a suo dire detenuta per uso personale non terapeutico. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e verrà debitamente custodito in attesa delle determinazioni della Magistratura a proposito di possibili analisi tossicologiche da eseguire sullo stupefacente, sulla cui natura comunque non sussistono dubbi. L’arrestato dopo la redazione degli atti è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria residenza in attesa del rito direttissimo da compiersi presso il palazzo di giustizia di Cagliari nella mattinata odierna.