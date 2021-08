I carabinieri di Santadi hanno denunciato a piede libero un disoccupato 25enne del luogo per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti

Ieri a Santadi, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato a piede libero per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 25enne del luogo disoccupato, incensurato. La dinamica del rinvenimento è del tutto casuale. Nel corso della mattinata, durante un normale servizio perlustrativo, i militari dovevano verificare la presenza dell’uomo presso il domicilio dichiarato per le persone sottoposte a quarantena, in relazione alla pandemia in corso, durante lo svolgimento della verifica hanno notato nel giardino di pertinenza del giovane 3 piante di marijuana alte rispettivamente 80,13 e 150 cm. Anche da una più attenta osservazione è emerso che effettivamente si trattava di canapa indiana. Le piante sono state sequestrate e verranno custodite in attesa delle verifiche di laboratorio da compiersi presso l’Agenzia delle Dogane di Cagliari.