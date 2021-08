Vaccini anticovid: dopo Santadi proseguono gli open day a Iglesias e Portoscuso

Altre 3 date dedicate a vaccinazioni anticovid con formula “open day”. La ASSL di Carbonia ha organizzato delle giornate a Iglesias e Portoscuso dove sarà possibile effettuare il vaccino senza prenotazione.

Tutti i residenti dei comuni interessati e dei comuni limitrofi dai 12 anni in su potranno recarsi nei centri vaccinali muniti di documento e tessera sanitaria.

L’obiettivo è raggiungere tutti coloro che desiderano essere sottoposti a vaccino e che per qualsiasi ragione non abbiano potuto prenotare, anche nell’ottica di poter riprendere le attività scolastiche con il maggior numero di studenti e operatori vaccinati.

Iglesias: domenica 29 agosto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 presso la Palestra di via Toti

Portoscuso: lunedì 30 agosto e lunedì 6 settembre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 presso la Palestra Comunale di via Asproni.

La campagna si aggiunge a quella di Santadi (via Is Collus presso il palazzetto dello sport) che proseguirà mercoledì 25 agosto dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00; giovedi 26 agosto dalle 15.00 alle 18.00; venerdì 27 agosto dalle 15.00 alle 18.00.