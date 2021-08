I carabinieri di Teulada e del N.O.R. della Compagnia di Carbonia hanno arrestato il gestore di un bar/pizzeria di Teulada per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

I carabinieri di Teulada e del N.O.R. della Compagnia di Carbonia, durante un servizio preventivo, hanno arrestato un 49enne del luogo, gestore di un bar/pizzeria di quel centro, il quale, alle ore 23.00 circa all’interno del locale di sua proprietà, dato il suo atteggiamento fortemente sospetto ed ambiguo è stato sottoposto a perquisizione personale; all’interno del marsupio che portava addosso, sono stati rinvenuti 7 grammi di cocaina suddivisa in 18 dosi e 265 euro in banconote di vario taglio: La perquisizione è stata altresì estesa al domicilio dell’uomo, ove sono stati rinvenuti ulteriori 0,3 grammi di cocaina, materiale vario per il confezionamento delle dosi, un bilancino funzionante e 35 cartucce calibro 9×21, detenute illegalmente. L’uomo, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per detenzione abusiva di armi e munizioni, dopo le formalità di rito è stato accompagnato in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa del processo con rito per direttissima all’esito del quale, l’arresto del gestore del bar/pizzeria è stato convalidato e sono stati chiesti i termini a difesa; è stato comunque disposto all’uomo, l’obbligo di firma presso la Stazione Carabinieri per due volte alla settimana.