Daniela Garau: «Il Patto civico per Carbonia conferma la propria adesione alla proposta politica lanciata dai partiti del centrodestra – Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Riformatori Sardi»

Daniela Garau, candidata a sindaco cinque anni fa con il Patto civico, consigliera di minoranza uscente, ha diffuso una nota nella quale annuncia che «il Patto Civico per Carbonia conferma la propria adesione alla proposta politica lanciata dai partiti del centrodestra – Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Riformatori Sardi – per determinare la vera alternativa al malgoverno che ha caratterizzato le amministrazioni comunali della Città nei decenni. Il 10 e 11 ottobre prossimi saremo presenti, unitamente a donne e uomini provenienti dai vari settori della società civile, dal mondo delle professioni, delle imprese, del sindacato, dell’associazionismo, del volontariato, dei pensionati, della pubblica amministrazione e del sistema produttivo tutto, in grado di esprimere le risposte ai bisogni concreti di Carbonia e dei suoi cittadini.»

«Abbiamo vissuto cinque anni di amministrazione deludente in cui le belle parole e le tante promesse hanno fatto da contorno al pressapochismo, alla litigiosità e all’inadeguatezza – aggiunge Daniela Garau –. Il declino riservato da certa politica alla nostra Città e al Territorio è evidente in tutta la sua terribile drammaticità. Siamo convinti che i cittadini lo abbiamo ben compreso. Siamo altrettanto convinti che la proposta del centrodestra – coerente e concreta – sia la miglior compagna di viaggio a rinforzo delle azioni rivolte a risollevare le sorti di Carbonia. Proposta di centrodestra in linea con le determinazioni del nostro Patto Civico per valori che sono idealità liberali, riformiste, identitarie, autonomiste, garantiste e cristiane, nel pieno rispetto della laicità e dell’inclusione sociale.»

«Da anni stiamo ascoltando le domande che arrivano dal profondo della Città e ci siamo preparati per organizzare concretamente le risposte – sottolinea Daniela Garau -. L’entusiasmo che sì è creato intorno a noi è palpabile ed è vissuto da donne e uomini, giovani e anziani, portatori di buona volontà e disponibilità ad assistere i bisognosi e costruire un futuro aperto verso l’ottimismo della ragione.»

«Siamo pronti per vivere una serena campagna elettorale il cui filo conduttore sia costruito intorno ai bisogni di Carbonia e del suo Sulcis – conclude Daniela Garau -. Campagna elettorale che ci vedrà mettere in campo comportamenti positivi e costruttivi, liberi da polemiche strumentali e da promesse fantasma.»