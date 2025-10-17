17 October, 2025
Sanità

Daniela Garau (FdI): «Occorre una grande mobilitazione per rivendicare una qualità dei servizi ospedalieri degna dei diritti dei cittadini»

«Il declino della sanità del Sulcis Iglesiente, ma soprattutto le gravissime criticità dei due presidi ospedalieri presenti nel territorio e, in particolare dell’ospedale Sirai di Carbonia, necessitano di una presa di posizione netta, ferma e decisa di tutte le parti istituzionali e sindacali del territorio. Nessuno può permettersi di sentirsi escluso dalle rivendicazioni di una qualità di servizi sanitari in linea con l’atto aziendale e i bisogni dei cittadini, sempre più danneggiati da un sistema sanitario che li obbliga a patirne le inefficienze, ad aggravare la loro situazione economica e sociale, fino a rinunciare addirittura alle cure.»

Lo scrive, in una nota, Daniela Garau, consigliera comunale e provinciale di Fratelli d’Italia.

«In data odierna ho presentato per questi motivi una mozione, indirizzata al Sindaco, alla Giunta e a tutti i Capigruppo consiliari, affinché coinvolgano tutti i rappresentanti politici e sindacali del territorio per pretendere una qualità di servizi ospedalieri che sia degna dei diritti di cui godono i cittadini», conclude Daniela Garau.

 

