17 October, 2025
MENU
mobile-logo
HomeCulturaLibriVenerdì 17 ottobre, a Portoscuso, la presentazione del romanzo “Onora il figlio” di Roberta Poggio
Libri

Venerdì 17 ottobre, a Portoscuso, la presentazione del romanzo “Onora il figlio” di Roberta Poggio

0
116Views

Venerdì 17 ottobre, nella sala dell’associazione “Su Marchesu”, in via Dante 11, a Portoscuso, è in programma la presentazione del romanzo “Onora il figlio” di Roberta Poggio, pubblicato nella collana Senza Rotta diretta curata da Marino Magliani, arkadia_editore. L’autrice dialogherà con la professoressa Eloisa Sedda. Sabato mattina Roberta Poggio sarà ospite del Festival Bianco e Nero, a Cagliari.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Università
Lezione dello scienz
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY