Venerdì 17 ottobre, a Portoscuso, la presentazione del romanzo “Onora il figlio” di Roberta Poggio

Venerdì 17 ottobre, nella sala dell’associazione “Su Marchesu”, in via Dante 11, a Portoscuso, è in programma la presentazione del romanzo “Onora il figlio” di Roberta Poggio, pubblicato nella collana Senza Rotta diretta curata da Marino Magliani, arkadia_editore. L’autrice dialogherà con la professoressa Eloisa Sedda. Sabato mattina Roberta Poggio sarà ospite del Festival Bianco e Nero, a Cagliari.