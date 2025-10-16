17 October, 2025
Cultura

Approda a Iglesias Aut Out Aut, il festival letterario sulle diversità e l’abitare indipendente

Approda a Iglesias Aut Out Aut, il festival letterario sulle diversità e l’abitare indipendente organizzato dall’associazione Diversamente Odv con la direzione artistica di Alessandro Muroni. Un festival – Lo sguardo il filo l’attesa il fil rouge di questa edizione –  quest’anno ispirato ai personaggi dei romanzi e del teatro di Samuel Beckett, che conferma la sua peculiarità, quella di parlare di autismo senza parlarne, che racconta il disturbo autistico non trattandolo direttamente ma attraverso la letteratura e le arti. Da venerdì 17 ottobre, fino al 19, Aut Out Aut si concentrerà nella città mineraria, nella Sala Remo Branca (piazza Municipio), che ospiterà tutti gli appuntamenti in programma.

 

Venerdì 17 ottobre,

