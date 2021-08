Il Carbonia di David Suazo torna in campo questo pomeriggio, al campo comunale di Villamassargia, per il terzo test precampionato, con il Villamassargia di Titti Podda, formazione che sarà al via del girone A del prossimo campionato di Promozione regionale. Dopo i primi due test con Siliqua e Villacidrese, il tecnico biancoblù si aspetta un passo in avanti del gruppo a sua disposizione che non è ancora al completo, in quanto sono attesi almeno due inserimenti di qualità ed esperienza prima dell’inizio del campionato di serie D.