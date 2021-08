Migliora la situazione sanitaria in relazione ai contagi da Covid-19 a San Giovanni Suergiu: 1 solo positivo

Migliora la situazione sanitaria in relazione ai contagi da Covid-19 a San Giovanni Suergiu. La sindaca, Elvira Usai, ha comunicato che le 3 persone positive al Coronavirus si sono negativizzate e la ASL ha segnalato un caso di Covid-19.

Elvira Usai, ancora una volta, invita la popolazione a non sottovalutare i propri comportamenti in materia di sicurezza sanitaria, a continuare ad indossare la mascherina nei luoghi chiusi e ovunque non sia possibile mantenere il distanziamento fisico, a igienizzare le mani e, soprattutto, a non creare assembramenti.

Prosegue senza sosta, infine, la campagna vaccinale presso la palestra di via Mascagni.