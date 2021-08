Sono 12 i cittadini di San Giovanni Suergiu attualmente positivi al Covid-19

“ Si invita la popolazione a non sottovalutare i propri comportamenti in materia di sicurezza sanitaria, a continuare a indossare la mascherina nei luoghi chiusi e ovunque non sia possibile mantenere il distanziamento sociale, a igienizzare le mani e soprattutto a non creare assembramenti – ha aggiunto Elvira Usai -. Ci sono anche le notizie positive per il nostro paese. Su 5.256 vaccinabili, sono stati vaccinati in 3.901, cioè oltre il 74% della popolazione. Manca un piccolo sforzo per arrivare all’80%. Forza proseguiamo con le vaccinazioni per immunizzare la nostra comunità!”