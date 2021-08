Sono 178 i nuovi casi positivi al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna, su 1.494 test eseguiti (11,91%), 2 i decessi

Sono 178 i nuovi casi positivi al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna, su 1.494 test eseguiti (11,91%). Salgono a 62.543 i casi di positività dall’inizio dell’emergenza.

Si registrano 2 decessi: 1 uomo di 54 anni, marittimo, sbarcato da una nave e 1 uomo di 84 anni residente nella Città metropolitana di Cagliari. (1.504 in totale). I ricoveri ospedalieri sono 77 in area medica (+3 rispetto al report precedente) e 19 in terapia intensiva (+2).

Attualmente in Sardegna sono 5.195 le persone in isolamento domiciliare.