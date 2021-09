Sabato 25 e domenica 26 settembre, il Museo del Carbone partecipa alle Giornate europee del patrimonio

Sabato 25 e domenica 26 settembre, in occasione delle Giornate europee del patrimonio, il Museo del Carbone propone la visita guidata della galleria sotterranea e della sala argani con un focus particolare sugli aspetti dell’inclusione e della solidarietà al tempo della miniera, r iallacciandosi al tema di questa edizione degli European Heritage Days. A Carbonia, città nuova di uomini e donne provenienti da tutte le regioni italiane e dall’estero, dalle diverse culture e abitudini di vita, si parlava italiano per conciliare le differenze tra i mille dialetti d’origine. Ci si aiutava in miniera per sopravvivere e ci si aiutava tra famiglie per superare le difficoltà della vita, condividendo con gli altri il poco che si aveva.

Orario di apertura biglietteria: 10-17



Visite guidate h 10.15, 11.30, 12.45, 14.45, 16.00, 17.15

Prenotazione obbligatoria tel. 0781 62727



Biglietto ridotto € 6,00 entrambe le giornate