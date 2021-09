Da qualche giorno a Nuxis non sono presenti casi di positività al Covid-q19, il sindaco rinnova l’invito alla prudenza ed al rispetto delle regole

«Ho il piacere di informarvi che, da qualche giorno, nel nostro Comune non ci sono più casi di persone positive al Covid-19 né di persone in quarantena.»

Lo ha annunciato questa mattina il sindaco di Nuxis, Piero Andrea Deias.

«Questa buona notizia, tuttavia, non deve trarci in inganno rafforzare in ognuno di noi la consapevolezza che solo rispettando scrupolosamente le regole, potremo venire a capo di questa situazione – ha aggiunto Piero Andrea Deias -. Chiedo, ancora una volta, di essere responsabili e di rispettare tutte le regole sanitarie fondamentali come l’uso della mascherina, il distanziamento fisico e la corretta e frequente igienizzazione delle mani; con la collaborazione di tutti ed il buon senso, potremo evitare altri contagi.»

«Rivolgo alle persone che hanno vissuto questa brutta esperienza, un pensiero affettuoso ed un ringraziamento per il senso di responsabilità dimostrato in questa circostanza», ha concluso il sindaco di Nuxis.