Dopo il pari con il Latte Dolce all’esordio in campionato, il Carbonia alle 16.30 ospita il Lanusei nel primo turno della Coppa Italia, sul campo di Villamasargia, a porte chiuse. Il programma prevede un secondo derby tra squadre sarde, il derby dei derby tra le due squadre sassaresi, Latte Dolce e Torres, in campo alle 20.30 allo stadio Acquedotto. La quinta squadra sarda impegnata nel primo turno della competizione tricolore, la matricola Atletico Uri, scenderà in campo tra pochi minuti, alle 15.00, a Sennori, a porte aperte, il Trastevere. La società ha deciso di tornare a Sennori, campo di casa nella passata stagione, perché sul campo di Uri, ancora privo di agibilità ospitare il pubblico in serie D, la partita si sarebbe dovuta giocare a porte chiuse

Ricordiamo che si gioca a eliminazione diretta su partita unica e, in caso di parità al termine dei 90′ regolamentari, si procederà direttamente con i calci di rigore per scegliere le qualificate ai trentaduesimi di finale.