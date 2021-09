È Giulio Cavalli il protagonista dell’ottava giornata del Festival “Terra!”, la 19esima edizione de “L’isola del teatro & l’isola raccontata”, a Fluminimaggiore

È Giulio Cavalli il protagonista dell’ottava giornata del Festival “Terra!”, la 19esima edizione de “L’isola del teatro & l’isola raccontata”, organizzata dal Teatro del Sale a Fluminimaggiore.

Per l’attore, regista e scrittore milanese, doppio appuntamento domani 4 settembre nel piccolo centro del Sulcis Iglesiente che ospita una delle rassegne di spettacoli più innovative dell’Isola. Giulio Cavalli sarà alle ore 19.00 al Giardino del Museo Etnografico per presentare il suo volume “Disperanza” (pubblicato nel 2020 per i tipi della Fandango libri). A seguire, alle ore 22 all’Anfiteatro Parco Riola, Giulio Cavalli, accompagnato da Federico Rama alla chitarra, porterà in scena il monologo tratto dallo stesso libro, per una produzione firmata Epoché ArtEventi.

I disperanti sono uomini e donne del nostro tempo, giovani che non si aspettano niente, che credono nell’occasione e non nell’opportunità, adulti che hanno reso le armi ma non possono permettersi di abbandonare la lotta, cittadini sempre in transito di una società che ci spinge a essere inevitabilmente ottimisti, positivi e performanti. Disperante è anche Giulio Cavalli, che a partire dalla propria esperienza personale, affronta a cuore aperto un fenomeno unico del nostro tempo.