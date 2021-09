Il Consiglio comunale di Carbonia si riunirà martedì 28 settembre in videoconferenza per l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020

Il Consiglio comunale di Carbonia si riunirà in seduta ordinaria in prima convocazione, solo in videoconferenza, martedì 28 settembre 2021 alle ore 10,00 e, in eventuale seconda convocazione, mercoledì 29 settembre 2021, alle ore 17,00, con all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 del d.lgs n. 267/2000

I consiglieri sono invitati a partecipare alla riunione del Consiglio comunale, in video conferenza, mediante l’applicativo informatico Zoom – Meetings.