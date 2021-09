Martedì 21 settembre, a Sant’Antioco, si terrà un concerto del polistrumentista e compositore Nicola Agus

Martedì 21 settembre 2021 a Sant’Antioco (presso il Museo Etnografico, con inizio alle ore

21.00) si terrà il concerto “Fascinating sounds in music” (Un viaggio intorno al mondo in 80

strumenti) tenuto dal polistrumentista e compositore Nicola Agus. Il concerto si articolerà

attraverso un percorso musicale emozionale nel quale verranno utilizzati strumenti musicali

provenienti dal bacino del Mediterraneo, dalle aree nordiche e celtiche, dall’America per arrivare fino alla Cina.