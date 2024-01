Il Villamassargia inizia malissimo il 2024, sconfitto 7 a 0 ad Arbus; alle 15.30, a Sant’Antioco, la Verde Isola ospita la Gialeto

Il Villamassargia ha iniziato malissimo il nuovo anno, uscendo sconfitto per 7 a 0 sul campo dell’Arbus, nella 15esima giornata del girone A del campionato di Promozione regionale. La squadra di Nicola Agus, reduce da una netta sconfitta per 5 a 0 sul campo della capolista Kosmoto Monastir il 23 dicembre scorso, ha dominato la partita, con 3 goal nel primo tempo e 4 nella ripresa, resta terz’ultima ma ha avvicinato in classifica la squadra di Fabrizio Anedda che alla vigilia la precedeva di 5 punti. Il pesante punteggio subito dal Villamassargia sorprende anche perché alla vigilia, aveva subito 17 goal nelle prime 14 partite giocate.

La Verde Isola alle 15.30 ospita la Gialeto al Comunale di Sant’Antioco (dirige Nicola D’Elia di Cagliari, assistenti di linea Nicolò Pili di Cagliari e Simone Crobu di Oristano), nella partita che chiude il programma della 15ª giornata, nella quale restano in sospeso le partite Guspini-Atletico Cagliari e Gonnosfanadiga-Kosmoto Monastir, rispettivamente sospesa al termine del primo tempo e rinviata a causa dell’impraticabilità dei rispettivi terreni di gioco. La posta in palio è importantissima, considerato che con una vittoria la squadra di Pasquale Lazzaro, penultima con 10 punti dopo un difficile avvio di stagione, fortemente condizionato dall’indisponibilità del terreno di gioco del Nuovo Comunale Puggioni, dove sono in corso i lavori per il rifacimento del fondo in sintetico, dimezzerebbe il ritardo dalla stessa Gialeto che occupa la 13ª posizione in classifica, ultima utile per la salvezza diretta, e dal Villamassargia e dall’Atletico Cagliari, appaiate con la squadra campidanese, a quota 16 punti.

Nella foto di copertina Giuseppe Buzzo e Pasquale Lazzaro, presidente e allenatore della Verde Isola.