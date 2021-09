Sant’Antioco: è iniziata la sistemazione di segnaletica e pannelli informativi a fini turistici nelle aree costiere

Decolla, a Sant’Antioco, un intervento finalizzato al recupero, alla salvaguardia, alla valorizzazione e la promozione del territorio comunale, reso possibile grazie a un finanziamento del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, che tempo fa aveva accolto la nostra proposta progettuale.

Si tratta del posizionamento di 17 ampi cartelli in legno in altrettanti punti di particolare interesse dell’isola, su cui, a breve, verranno affissi i pannelli informativi. Altri 6 verranno fissati nelle prossime settimane, per un totale di 23.

In questa fase, il progetto ha previsto anche la realizzazione di due discese a mare in sicurezza con staccionate nelle località costiere Su Portixeddu Acuau e Cala della Signora, entrambe particolarmente battute nella stagione estiva e adesso anche più facilmente raggiungibili.