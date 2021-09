Nuova truffa online, la vittima è un 56enne di Sant’Antioco, il denunciato è un 67enne di Capoterra

Una nuova truffa online è stata accertata ieri dai carabinieri di Sant’Antioco, che a seguito di una denuncia querela presentata da un 56enne del luogo, hanno denunciato a piede libero per truffa aggravata un 67enne di Capoterra, operaio con precedenti denunce a carico. In sostanza questi, mediante una falsa inserzione pubblicitaria on-line relativa alla realizzazione e posa in opera in opera di infissi, aveva ricevuto quale acconto dal denunciante, un commerciante incensurato che si era fidato di lui, la somma in acconto di € 2.500 per la fornitura di alcune finestre per un importo totale preventivato di € 5.500. Di fatto, gli infissi non sono mai stati forniti e, dopo tanta insistenza e dichiarazioni dilatorie del venditore, la vittima del raggiro, persa la speranza di poter arrivare ad una corretta conclusione del contratto, si è rivolto ai carabinieri.