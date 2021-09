Un disoccupato 53enne di Guspini è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento e minaccia nei confronti di un infermiere del Serd

A Guspini i carabinieri hanno proceduto in relazione a una denuncia-querela presentata in caserma da un infermiere 54enne del luogo, il quale aveva riferito che un 53enne, disoccupato, tossicodipendente di Villacidro, dopo essersi presentato presso il SERD (Servizio per le Dipendenze) di Guspini al fine di ottenere una dose di metadone e, avendo ricevuto un diniego da parte del personale sanitario in quanto quell’ulteriore quantitativo di sostanza, sarebbe stato eccedente rispetto a quello che era stato programmato per lui, danneggiava con calci e pugni l’auto di proprietà del denunciante, parcheggiata nelle adiacenze della citata struttura. L’uomo, indisciplinatamente in cura presso quella struttura sanitaria, sarà denunciato per danneggiamento e minaccia.