Portoscuso è tornato Comune Covid-free. Fino alle 17.00 Open day vaccinale nella palestra di via Asproni

Portoscuso è tornato Comune Covid-free. Lo ha comunicato il sindaco Giorgio Alimonda che ha sottolineato come, rispetto alla situazione precedente, i tre positivi si siano negativizzati e non vi siano oggi persone in quarantena obbligatoria.

«Nonostante il copioso afflusso di stamattina, ricordiamo che ancora nel pomeriggio di oggi lunedì 27 settembre (fino alla 17,00) sarà data l’opportunità a tutti coloro che hanno fatto la prima dose del vaccino, di fare a Portoscuso la seconda dose, senza prenotazione, presso la palestra interscolastica di via Asproni (ex scuole medie) – ha concluso il sindaco di Portoscuso -. Le seconde dosi, infatti, potranno essere inoculate qualora siano passati almeno 21 giorni dalla prima somministrazione. Grazie e manteniamo il nostro impegno per mantenere più in sicurezza la nostra salute»