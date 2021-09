Una rampa d’accesso per la sede dell’Ufficio postale di Nuxis

Da oggi, lunedì 27 settembre, l’ufficio postale di via Dante, a Nuxis, è interessato da lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche presenti all’ingresso della sede.

Gli interventi prevedono la realizzazione di una rampa, posizionata tra la pavimentazione pedonale ed il piano di ingresso, e di un parapetto posizionato lungo tutto il percorso della rampa, che garantiranno un accesso più agevole all’ufficio postale non solo ai disabili che necessitano dell’utilizzo della carrozzina ma anche alle persone anziane e più in generale a coloro che hanno difficoltà motorie.

Per tutta la durata degli interventi i clienti di Nuxis potranno rivolgersi alla sede di via Giardini, a Narcao, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, dove è stato predisposto uno sportello dedicato ai clienti di Nuxis per lo svolgimento delle operazioni finanziarie.

L’Azienda ha provveduto a informare preventivamente la clientela attraverso l’affissione di appositi cartelli all’esterno della sede.

A disposizione anche la sede di piazza Rinascita a Carbonia, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 ed il sabato fino alle 12.35.

La riapertura dell’ufficio postale di via Dante è prevista per lunedì 4 ottobre.