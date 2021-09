Sabato 25 settembre Baradili ospiterà uno dei più rilevanti musicisti della scena indipendente italiana: Stefano Giaccone

Sabato 25 settembre. Baradili ospiterà uno dei più rilevanti musicisti della scena indipendente italiana con una storia artistica affollata di eventi ed esperienze sia come solista sia in gruppo. Così, a partire dalle ore 19.00, in piazza Santa Margherita, si esibirà Stefano Giaccone nell’ambito della rassegna “Aspettando l’autunno tra musica e teatro – Prima edizione 2021”, organizzata dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno in sinergia con il Consorzio Turistico Due Giare, il sostegno del comune di Baradili ed il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport.