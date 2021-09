Terz’ultima giornata, a Villacidro, della settimana di appuntamenti culturali che accompagna il Premio Dessì verso il suo momento più atteso: la cerimonia di proclamazione e premiazione dei finalisti e dei vincitori della sua edizione numero trentasei, e la consegna dei Premi Speciali della Giuria e della Fondazione di Sardegna, in programma sabato pomeriggio (25 settembre) dalle 18 in piazza Municipio.

Domani (venerdì 24 settembre), il programma di giornata comincia la mattina alle 10.00 al Mulino Cadoni, dove Francesco Muzzopappa presenta agli studenti delle scuole medie il libro “L’inferno spiegato male” (DeaPlaneta), con le illustrazioni di Davide Berardi, in arte Daw. Qui l’Inferno di Dante è spiegato bene e con cura, con specchietti informativi e tanto umorismo, per conoscere la prima cantica della Divina Commedia lontano dalla noia. Quasi alla stessa ora, alle 10.30, Gherardo Colombo incontra invece gli studenti del liceo nell’Aula Magna del loro istituto, sulla scorta del suo ultimo saggio, nel quale l’ex magistrato racconta la grande avventura della Costituzione, “Anche per giocare servono le regole”, prima uscita della nuova collana di Chiarelettere Ri-creazioni.