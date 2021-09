Sant’Antioco: opere pubbliche, dallo Stato 1,5 milioni di euro per la realizzazione di tre importanti interventi

Il comune di Sant’Antioco si è aggiudicato 1,5 milioni di euro di fondi statali che consentiranno la realizzazione di tre importanti interventi, due dei quali già in fase avanzata. 200mila euro saranno destinati a un progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della strada comunale di Su Pranu, per il quale è già in corso la progettazione. 700mila euro saranno invece destinati al piano di abbattimento di barriere architettoniche e rifacimento marciapiedi, attualmente in fase avanzata. Un programma generale, infatti, che può già contare su 700 mila euro disponibili, ai quali si aggiungono adesso ulteriori 700 mila per un totale di 1 milione e 400mila da destinare all’abbattimento delle barriere e al riconcepimento dei percorsi pedonali, al fine di renderli più funzionali e accessibili. Infine, 600mila per la realizzazione di un’opera pensata sin dall’inizio del mandato amministrativo: il rifacimento della centralissima Piazza Umberto.

«Si tratta di un lavoro che abbiano sognato sin dal principio – commenta il sindaco Ignazio Locci – ridare lustro a una delle piazze più importanti della città, uno snodo fondamentale. Vorremmo riportare Piazza Umberto come era un tempo, con il sistema delle tre piazze e della strada centrale che dal Corso Vittorio Emanuele si unisce a via Regina Margherita per poi condurre a Piazza De Gasperi ed alla Basilica del patrono. Ricordiamo tutti, quanto meno coloro che lo hanno conosciuto, il percorso trionfale della statua di Sant’Antioco Martire e della processione di fedeli. Adesso abbiamo anche le risorse e possiamo realizzare il sogno di tanti antiochensi.»