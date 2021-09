Scontro tra due auto sulla SS 195 nei pressi di Villarios, una si è ribaltata finendo sul ciglio della strada

Ieri a Giba i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Carbonia, coadiuvati dai colleghi della stazione di Santadi, sono intervenuti lungo la statale 195 all’altezza del chilometro 87 + 500, nei pressi di Villarios dove, per cause in corso di accertamento, una Dacia Sandero condotta da un cinquantanovenne di Capoterra, commerciante, aveva invaso la corsia opposta andando a collidere quasi frontalmente contro una Ford Fiesta condotta da una quarantottenne di Masainas, mezzo che a seguito dell’urto si era ribaltato finendo la propria corsa sul ciglio della strada. Fortunatamente la donna era riuscita ad uscire autonomamente dal proprio veicolo, riportando soltanto lievi ferite. I documenti di guida e assicurativi di entrambi i conducenti sono risultati essere regolari. I mezzi sono stati rimossi dalla sede stradale dopo circa un’ora dall’evento e il traffico è stato regolarizzato dai carabinieri senza interruzioni della viabilità. L’uomo è risultato essere negativo alla prova dell’etilometro.