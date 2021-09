Un 24enne di Carbonia è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza alcolica

Ieri i carabinieri della stazione di Carbonia, hanno deferito a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica un 24enne del luogo, il quale controllato in via Dalmazia a bordo della sua auto, è stato sottoposto ad accertamento alcolemico il cui esito era pari ad un tasso di 2.09 g/l. La patente è stata ritirata ed il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.