Volley spettacolo, ieri sera, al Palazzetto dello Sport di Carbonia, nel confronto tra le Nazionali Under 21 di Argentina ed Iran

Volley spettacolo, ieri sera, al Palazzetto dello Sport di Carbonia, nel confronto tra le Nazionali di Argentina ed Iran, valido per la seconda giornata del girone eliminatorio dei Campionati Mondiali Under 21 maschile. Al termine di cinque set equilibratissimi, s’è imposta la squadra sudamericana, già vittoriosa all’esordio contro il Marocco, 19 a 17 al tie break (25-20, 20-25, 24-26, 25-18, 19-17). Grandi festeggiamenti, al termine, in casa biancoceleste, per una vittoria sui campioni del mondo in carica iraniani.

Nella prima partita del girone di scena a Carbonia, il Belgio, vittorioso all’esordio sull’Iran per 3 a 2, ha travolto il Marocco 3 a 0 (25-16, 25-12, 25-16) Questo pomeriggio, alle 16.00 Argentina e Belgio si contenderanno nel confronto diretto della terza giornata, il primo posto nel girone.

Nel girone che ha sede al PalaPirastu di Cagliari, l’Italia dopo la Thainlandia ha battuto in scioltezza anche l’Egitto per 3 a 0, in una partita senza storia: 25-13, 25-22, 25-14. Oggi, alle 19.00, nel confronto con la Cecoslovacchia che ieri ha superato per 3 a 0 la Thainlandia (25-16, 25-16, 25-15), decisivo per la classifica del girone, l’Italia dovrebbe schierare anche il neo campione d’Europa Alessandro Michieletto (19 anni).

Nei due giorni in corso di svolgimento a Sofia, ieri sono maturati questi risultati: Russia-Camerun 3 a 0 per rinuncia; Brasile-Canada 3 a 0 (25-22, 25-21, 25-18); Polonia-Bahrein 3 a 0 (25-21, 25-20, 25-21); Bulgaria-Cuba 3 a 0 (25-21, 25-22, 25-21).

Le partite già disputate oggi per la terza giornata a Sofia. Brasile-Camerun 3 a 0 per rinuncia; Cuba-Bahrein 3 a 1 (19-25, 25-20, 25-18, 25-21).

Il programma odierno a Cagliari: ore 16.00 Egitto-Thainlandia; ore 19.00: Italia-Cecoslovacchia.

Il programma odierno a Carbonia: ore 16.00 Argentina-Belgio; ore 19.00: Iran-Marocco.