A Villacidro sono stati consegnati i Testimonium a sei giornalisti per aver percorso oltre 100 km lungo il Cammino Minerario di Santa Barbara

Nella maestosità dei boschi del Monte Linas, sempre più popolati dai cervi, sono stati consegnati l’altra sera nella Posada di Monti Mannu, a Villacidro, i Testimonium a sei giornalisti (S. Valzania, L. Cornero, B. Urizzi, G. Ferrara, R. Tronnolone e T. Bartolini) per aver percorso più di 100 km lungo il Cammino Minerario di Santa Barbara.

Per un’intera settimana gli stessi giornalisti hanno raccontato la gioia e lo stupore provati per la bellezza del Cammino con dirette e podcast nelle principali radio nazionali e nelle più qualificate testate giornalistiche come l’Osservatore Romano e la rivista Noi Donne.