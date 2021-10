Cammino Minerario di Santa Barbara: 26 pellegrini del CAI di Torino hanno ricevuto il Testimonium dalla vice sindaco di Iglesias Claudia Sanna

Dopo aver visitato il museo di Pozzo Sella nella miniera di Monteponi, ieri nella cappella dedicata a Santa Barbara nella chiesa medioevale di San Francesco ad Iglesias, hanno ricevuto i Testimonium dalla vice sindaca di Iglesias Claudia Sanna i 26 pellegrini/escursionisti del CAI di Torino per aver percorso più di 100 km lungo il Cammino Minerario di Santa Barbara.

Gli stessi componenti della sezione CAI di Torino, nell’esprimere apprezzamento per la professionalità della guida locale che hanno scelto per accompagnarli e giudizi entusiastici per la bellezza del Cammino Minerario di Santa Barbara, hanno manifestato l’intenzione di ritornare, per completare la percorrenza dell’intero Cammino ed anche per svolgere il loro lavoro volontario per contribuire all’ordinaria manutenzione dei sentieri.