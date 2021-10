CasaPound chiede al comune di Iglesias di intervenire per la messa in sicurezza del plesso scolastico di via Deledda.

«Ci sono giunte numerose segnalazioni dalle famiglie degli studenti della scuola primaria e dell’infanzia di via Deledda – afferma CasaPound in una nota – il 23 ottobre sono state avvisate che l’istituto sarebbe rimasto chiuso causa inagibilità dovuta al rischio del crollo dei solai del salone e di un corridoio. I genitori lamentano che la scuola è iniziata da poco più di un mese e i bambini dopo quasi un anno e mezzo passato ad ascoltare le lezioni in dad, oggi vengono lasciati a casa senza nessuna data certa in merito al rientro in classe.»

«L’unica preoccupazione è che – prosegue la nota – il personale scolastico e chi accompagna i bambini in aula siano provvisti di green pass, ma passano in secondo piano dinamiche gravissime come le pessime condizioni degli ambienti scolastici che vengono trascurati ormai da anni. Come è possibile che i sopralluoghi agli edifici scolastici vengano fatti solo ora, quando per logica c’era tutto il periodo delle vacanze estive per effettuarli? Perché aspettare la ripresa delle lezioni e rischiare la tragedia con i bambini all’interno delle aule?»