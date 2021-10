Dallo scorso 1 ottobre l’ARST ha sospeso il servizio a Cussorgia (Calasetta)

Dallo scorso 1 ottobre l’ARST ha sospeso il servizio a Cussorgia, frazione del comune di Calasetta, per le precarie condizioni di transito (arbusti sporgenti lungo la strada) e le condizioni dell’area di inversione, peggiorate, tali da pregiudicare la sicurezza del servizio. In una nota, il responsabile della sede territoriale di Iglesias, ha annunciato la sospensione del servizio fino al ripristino delle condizioni minime per garantire la sicurezza del percorso e, pertanto, dal 1° ottobre tutte le corse raggiungono direttamente Calasetta omettendo il transito a Cussorgia.

Ieri mattina la sindaca di Calasetta, Claudia Mura, da noi interpellata, ha detto che il Comune ha eseguito i lavori richiesti e che, successivamente, l’ARST per riprendere il servizio, ha chiesto l’individuazione di una nuova area di inversione nel centro abitato di Cussorgia.

«Siamo disposti a valutare questa possibilità – ha concluso Claudia Mura – ma prima l’ARST deve riprendere il servizio a Cussorgia.»