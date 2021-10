Fabio Usai (PSd’Az): «Nuove risorse dalla Regione per la manutenzione degli impianti sportivi di Carbonia»

«Grazie all’approvazione definitiva della legge Omnibus, il Consiglio regionale ha stanziato 160.000 euro per la manutenzione di impianti sportivi nella città di Carbonia, tra i quali lo stadio Zoboli ed il campo di calcio di Cortoghiana.»

Lo ha comunicato questa sera Fabio Usai, consigliere regionale di maggioranza del gruppo sardista in Consiglio regionale, che ha sottolineato come «in questo modo la nuova Amministrazione di Carbonia, ossia l’Amministrazione alla quale concorriamo in maniera importante, avrà uno strumento in più per risolvere l’annosa questione del “Carbonia calcio” e, in generale, per sostenere lo sport in città».