Gli agenti della Volante del Commissariato di Iglesias hanno arrestato una coppia trovata in possesso di 1,2 kg di marijuana

La notte scorsa, l’equipaggio della Volante del Commissariato di Iglesias, transitando in via Vivaldi ha notato un’auto con una coppia a bordo che, alla vista della volante, ha aumentato la velocità con l’interno di volersi sottrarre al controllo.

I due agenti hanno quindi seguito l’auto, riuscendo a fermarla nella via Silesu. I sospetti dei due poliziotti erano fondati perché la coppia, l’autista 26enne e la passeggera 21enne, hanno mostrato sin da subito chiari segni di nervosismo inducendo gli operatori a controllare minuziosamente l’abitacolo della macchina. Infatti, all’interno è stata trovata, suddivisa in diverse confezioni, della marijuana per un peso complessivo di circa 1,2 kg, circa 10 grammi di hashish, la somma di 2.500 € e materiale vario utile al confezionamento.

La perquisizione è stata quindi estesa anche alle abitazioni dei due, trovando nella casa del ragazzo la somma di 6.787 €, un bilancino di precisione, un apparecchio per la pressatura dello stupefacente, due grinder utilizzati per sminuzzare la marijuana, mentre nell’abitazione della ragazza ulteriori 7,5 gr di marijuana.

La coppia di fidanzati è stata quindi arrestata per detenzione di sostanza stupefacente. Il quantitativo di stupefacente è pari ad 1,205 kg e la somma totale del danaro è parti a 9.287 €.