Gli orari per le giornate di commemorazione dei defunti nei cimiteri di Iglesias.

– Civico Cimitero di Iglesias:

da mercoledì 27 ottobre a venerdì 5 novembre, il cimitero osserverà l’orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (l’ingresso sarà consentito sino a 15 minuti prima della chiusura).

L’ingresso in auto sarà consentito, come da regolamento, il giovedì ed il sabato, previo appuntamento telefonico al numero 0781.40817, per un massimo di 5 auto per volta.

Dallo stesso giorno è vietata l’introduzione di materiali per la realizzazione di opere o anche solo di lapidi individuali.

– Civico cimitero di Nebida:

da mercoledì 27 ottobre a venerdì 5 novembre, il cimitero osserverà l’orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (l’ingresso sarà consentito sino a 15 minuti prima della chiusura).

Dallo stesso giorno è vietata l’introduzione di materiali per la realizzazione di opere o anche solo di lapidi individuali.