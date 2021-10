I carabinieri di Carbonia hanno arrestato un 56enne per maltrattamenti contro familiari e conviventi

I carabinieri della stazione di Carbonia, coadiuvati da personale del Radiomobile della Compagnia, hanno arrestato per maltrattamenti contro familiari e conviventi un 56enne del luogo, disoccupato con precedenti denunce a carico. I comportamenti vessatori sono stati posti in essere nei confronti della moglie convivente e del figlio 30enne della donna. In particolare l’arrestato, per irrazionali moventi di gelosia ha percosso la moglie ed offeso il figliastro con frasi ingiuriose. L’arrestato, al termine della redazione degli atti, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di Carbonia e questa mattina verrà condotto presso il Tribunale di Cagliari, dove verrà giudicato con rito direttissimo.