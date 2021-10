I carabinieri di Carbonia hanno denunciato a piede libero un 47enne del luogo per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio

I carabinieri della stazione di Carbonia hanno denunciato a piede libero per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, un 47enne del luogo, disoccupato con precedenti denunce a carico. Nel corso di un posto di controllo effettuato in via Dalmazia, a seguito della perquisizione personale dell’uomo che era stato occasionalmente fermato, hanno rinvenuto sul posto 9 involucri di cellophane termosaldati di cui 5 contenenti cocaina, del peso complessivo di grammi 0,8 e 4 contenenti sostanza stupefacente verosimilmente eroina, del peso complessivo di grammi 0,7. Viste le modalità di confezionamento e la varietà delle sostanze, è verosimile che quelle palline fossero destinate alla vendita.