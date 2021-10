Iglesias partecipa al TTG Travel Experience 2021, la fiera del turismo di Rimini

Anche quest’anno, per la terza edizione consecutiva, Iglesias, attraverso il Consorzio Turistico per l’Iglesiente, parteciperà al TTG Travel Experience, la fiera del turismo di Rimini che rappresenta una delle principali manifestazioni nell’ambito della promozione e della commercializzazione dell’offerta turistica.

Dal 13 al 15 ottobre, per tre giorni, Rimini ospiterà operatori del settore provenienti da tutta Italia e da diverse nazioni, rappresentanti delle Istituzioni, tour operators, titolari delle agenzie di viaggi e delle strutture ricettive, impegnati nella promozione delle diverse realtà del territorio ed in momenti di approfondimento dedicati alle politiche nel campo del turismo.

Il Consorzio Turistico per l’Iglesiente sarà presente al TTG di Rimini, all’interno del padiglione della Regione Sardegna, contribuendo alla promozione di realtà consolidate del territorio, come i siti ex minerari di Porto Flavia, della Grotta Santa Barbara e della Galleria Villamarina, il Cammino Minerario di Santa Barbara, i musei della Città di Iglesias e le bellezze naturali, con un’offerta turistica che, grazie anche al lavoro dei soci consorziati, consente di raggiungere ogni tipologia di visitatore, nell’ambito di un turismo di esperienza che fa della sostenibilità uno dei suoi punti di forza.

«Anche quest’anno andiamo avanti nell’impegno per la promozione turistica di Iglesias e del suo territorio – ha spiegato il sindaco Mauro Usai – proseguendo in un percorso che ha dato importanti risultati in questi ultimi anni e ha portato notevoli benefici alla nostra comunità.»

Nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria infatti, i risultati relativi alle presenze dei visitatori sono stati incoraggianti, numeri record con quasi 26.000 visitatori nel corso della stagione estiva, 4.000 in più della stagione precedente, malgrado le difficoltà con cui si è dovuto fare ancora i conti a causa dell’emergenza Covid.

«Questo grazie anche alla sinergia tra il Consorzio Turistico, l’Amministrazione comunale e gli operatori del territorio – commenta Attilio Casti, presidente del Consorzio Turistico per l’Iglesiente -. La TTG Travel Experience sarà un’occasione importante per proseguire nella promozione di Iglesias, e sarà inoltre l’occasione per incontrare le comunità dei sardi che vivono in altre città della Penisola, promuovendo il territorio attraverso i loro circoli.»