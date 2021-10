ENEA e Conoscenza e Innovazione (Centro di ricerca con sede a Roma) con il supporto dell’Università di Cagliari hanno avviato una indagine su “Attaccamento ai luoghi e decarbonizzazione” nel Sulcis.

https://sondaggi.enea.it/index.php/994349

L’indagine si svolge nel quadro del progetto ENTRANCES, finanziato dal programma H2020 della Commissione Europea, e mira a una migliore comprensione di come la decarbonizzazione possa avere effetti sulla condizione psicologica individuale e possa modificare il rapporto col territorio, inclusa la scelta di emigrare. I risultati dell’indagine saranno comparati con quelli ottenuti in altri 12 territori Europei tutti dipendenti dall’estrazione del carbone o dall’uso intensivo di combustibili fossili e tutti chiamati – come il Sulcis – ad affrontare le sfide della decarbonizzazione. Le informazioni raccolte saranno messe a conoscenza dei decisori politici, e contribuiranno a pianificare azioni di sviluppo territoriale e di transizione energetica maggiormente sensibili agli aspetti psicologici e sociali che accompagnano questi processi e che influenzano la qualità della vita e le scelte dei cittadini e delle cittadine.

L’indagine è indirizzata a chiunque viva nell’area che è stata identificata come maggiormente esposta ai processi di decarbonizzazione, coincidente con i comuni di Calasetta, Carbonia, Carloforte, Gonnesa, Perdaxius, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Sant’Antioco, Tratalias.

L’indagine sarà in linea fino al 15 ottobre.

Per ulteriori informazioni contattare: Giovanni Caiati – Conoscenza e Innovazione – caiati@knowledge-innovation.org