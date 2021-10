Operazione antidroga dei carabinieri a Carbonia, denunciati una 37enne ed un 53enne

Ieri, a Carbonia, i carabinieri della locale Stazione unitamente a quelli delle Stazioni di Sant’Antioco, Teulada, Tratalias e dell’aliquota radiomobile della Compagnia, al termine di un “servizio coordinato a largo raggio” finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno deferito in stato di libertà una 37enne di Carbonia, disoccupata, positiva in banca dati delle forze di polizia ed un 53enne con precedenti, per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in concorso.

I due, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati in possesso della somma in denaro contante di 1.975 euro, ritenuta provento di pregressa attività di spaccio, di 2 pasticche di quietiapina, una benzodiazepina inserita in tabella stupefacenti, detenuta senza una prescrizione medica, di un flaconcino di “Metadone Cloridrato Molteni”, di 0,66 grammi (una dose) di eroina contenuta in un involucro di cellophane termosaldato. Per la parte restante del servizio coordinato sono stati effettuati 9 posti di controllo, fermati 46 veicoli, identificate 72 persone, contestata un’infrazione al codice della strada, è stato sequestrato ai fini della confisca un veicolo, sono state effettuate 2 perquisizioni domiciliari, effettuate 3 perquisizioni personali.