Sabato positivo per le squadre sulcitane nei campionati di serie C e D di basket maschile

Sabato positivo per le squadre sulcitane nei campionati di serie C e serie D di basket maschile. Nella quarta giornata del girone unico del campionato di serie C Silver, Il Veliero Calasetta ha conquistato i primi due punti stagionali (alla terza La classifica del partita disputata, avendo già osservato il suo turno di riposo in un girone formato da 9 squadre), travolgendo il Basket Uri con il largo punteggio di 97 a 67.

La classifica del girone è guidata dall’Esperi Cagliari a punteggio pieno con 8 punti, ieri vittoriosa di misura sul campo del Cus Sassari, 68 a 65. Al secondo posto c’è la Ferrini Delogu Legnami che ha superato il Basket Antonianum 95 a 76 ed è ancora a punteggio pieno con 6 punti, avendo giocato 3 partite.

Nel girone unico del campionato di serie D regionale, prima vittoria esterna della stagione per la Scuola Basket Miners Carbonia sul difficile campo del Basket San Sperate, con il punteggio di 72 a 59. Per la squadra mineraria si tratta della seconda vittoria in tre partite, dopo la sconfitta di un solo punto, 62 a 63, all’esordio sul campo del Basket San Salvatore, e la successiva larga vittoria casalinga sull’Azzurra Oristano per 92 a 66.