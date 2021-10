Sono in leggera crescita i contagi da Coronavirus in Sardegna, 35 nelle ultime 24 ore, su 8.599 test eseguiti (0,41%), nessun decesso

Sono in leggera crescita i contagi da Coronavirus in Sardegna, 35 nelle ultime 24 ore, su 8.599 test eseguiti (1.852 molecolari, 6.747 antigenici), lo 0,41%.I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (uno in meno a ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 43 (2 in meno rispetto a ieri).

Sono 1.266 le persone in isolamento domiciliare (7 in meno rispetto a ieri).

Non si registrano decessi.