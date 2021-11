Due disoccupati di Carbonia sono stati arrestati ieri, a San Giovanni Suergiu, dai carabinieri di Carbonia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente 

Due disoccupati di Carbonia, un 36enne e un 31enne, sono stati arrestati ieri, a San Giovanni Suergiu, dai carabinieri del Norm della Compagnia di Carbonia e della locale Stazione, a seguito di perquisizione veicolare e personale, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I due giovani, sottoposti a controllo a bordo di una Fiat Panda condotta dal 36enne, sono stati trovati in possesso di complessivi

52 grammi circa di cocaina, in parte occultata all’interno di una busta in cellophane trasparente nell’intercapedine sottostante il vano porta oggetti del veicolo lato passeggero e parte indosso al 31enne.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata, mentre i due al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo fissato per la mattinata odierna